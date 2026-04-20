Франция и Германия предложили дать Украине «символические выгоды» от ЕС

Германия и Франция предложили предоставить Украине «символические льготы» на этапе подготовки к вступлению в ЕС, сообщает Financial Times (FT), изучив конфиденциальные документы.
Предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году, говорится в публикации.
Согласно немецкой инициативе, Украине может быть предоставлен статус «ассоциированного члена», при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса. Кроме того, Киев «не будет иметь автоматического права на получение» средств из общего бюджета ЕС.
Франция предлагает схожую модель, называя ее «интегрированным статусом государства». В этом случае доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как «политика сплочения», должен быть отложен до этапа после вступления, сказано в статье.
В основном окончательное предложение Еврокомиссии Украине будет близко к немецко-французским предложениям, сообщили FT два высокопоставленных чиновника ЕК.
Как заявил изданию украинский чиновник, Киев опасается, что любая смягченная концепция членства будет воспринята уставшим от войны населением как недостаточная замена настоящему членству, но вместе с этим он признал, что некоторые элементы инициатив Франции и Германии могут быть полезными.
Инициатива Франции и Германии появилась после того, как государства ЕС отвергли предложение Еврокомиссии о так называемом «обратном вступлении», предусматривавшем предоставление Украине полного членства с последующим поэтапным выполнением критериев.
ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022 году. Процесс присоединения, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет основан на заслугах, без «коротких путей».
При этом Париж настаивает, что крупные субсидии ЕС, включая аграрные выплаты и региональные фонды, составляющие около двух третей бюджета союза, должны быть «отложены до этапа после вступления». В то же время облегченный формат членства может включать положение о взаимной обороне ЕС. Как отмечается в немецком документе, такая норма «может быть фактически применена посредством одного лишь политического заявления».
Обе страны подчеркивают, что предложенная модель не является альтернативой полноправному членству, а представляет собой «существенное упрощенное решение, которое легко реализовать», и способное, по их оценке, «сыграть роль ускорителя на пути к нему».
В начале марта FT писала, что Франция и Германия твердо намерены помешать плану ускоренного вступления Киева в ЕС. Там опасаются, что предоставление членства до завершения реформ, в том числе антикоррупционных, ослабит стимулы к их проведению после приема страны в союз.
В середине марта Украина получила пакет условий по трем блокам, необходимым для вступления в Европейский союз. Киеву, в частности, предстоит подвести страну под условия «конкурентоспособности», а также соответствовать зеленой повестке для вступления в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее требовал «технической подготовки» Киева к членству в ЕС к 2027 году, предупреждая о возможном давлении России через европейских представителей. При этом еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что вступление Украины в ЕC в 2027 году невозможно при текущих правилах процедуры. По ее словам, для этого потребовалось изменение процесса вступления.