В Калининграде прошли публичные слушания по внесению изменений в устав

Ранее в устав внесли изменения, согласно которым число депутатов горсовета должно быть увеличено с 27 до 30. В настоящее время глава города (он же председатель горсовета) избирается депутатами из своего числа (этот пост занимает Олег Аминов), глава администрации назначается депутатами горсовета по итогам конкурса (должность занимает Елена Дятлова). После внесения изменений должности главы города и главы администрации будут объединены в одну. По новой схеме руководитель областного центра будет назначаться после выборов в горсовет Калининграда следующего созыва. Проведение выборов депутатов городского Совета Калининграда восьмого созыва назначено на 20 сентября 2026 года.