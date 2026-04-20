Латвия заблокировала десять российских сайтов, пишет Sputnik

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Латвия заблокировала еще 10 российских сайтов, в том числе информационного агентства «Победа РФ» о Великой Отечественной войне, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на национальный совет по электронным СМИ прибалтийской республики.

Источник: © РИА Новости

Российское информационное агентство «Победа РФ» — проект Фонда стратегических инициатив Музея Победы, направленный на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны.

«Национальный совет по электронным СМИ заблокировал на территории Латвии доступ еще к десяти российским сайтам: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее латвийский регулятор заявлял, что не проверяет ресурсы самостоятельно по единым критериям, а действует по информации от спецслужб.

В начале апреля агентство LETA передавало, что национальный совет о электронным СМИ Латвии запретил доступ еще к 19 российским сайтам, включая сайт партии «Родина» и госуслуг Пятигорска, посчитав их угрозой национальной безопасности.

Власти прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

