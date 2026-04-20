Медведев заявил, что Россия должна пресечь активность антироссийских сил

Источник: РБК

Россия должна пресечь любую активность антироссийских сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Выступая на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», он подчеркнул, что страна сегодня находится в состоянии войны и сражается с теми, кто не хочет ее существования.

По словам Медведева, единой страной являются и новые территории, и центр России, и юг, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток, и север. Он отметил, что в этой войне участвуют не только нынешние поколения, но и их дети и внуки. Политик призвал к обязательной победе и пресечению любой враждебной активности, откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась.

Медведев добавил, что для достижения этих целей у России есть все условия и главное из них — порядочные и ответственные люди, работающие в муниципалитетах.

Форум «Малая Родина — сила России» проходит при участии представителей местного самоуправления из разных регионов страны.

