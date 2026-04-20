Медведев заявил, что Россия должна пресечь активность антироссийских сил

Россия должна пресечь любую активность антироссийских сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Выступая на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», он подчеркнул, что страна сегодня находится в состоянии войны и сражается с теми, кто не хочет ее существования.
По словам Медведева, единой страной являются и новые территории, и центр России, и юг, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток, и север. Он отметил, что в этой войне участвуют не только нынешние поколения, но и их дети и внуки. Политик призвал к обязательной победе и пресечению любой враждебной активности, откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась.
Медведев добавил, что для достижения этих целей у России есть все условия и главное из них — порядочные и ответственные люди, работающие в муниципалитетах.
Форум «Малая Родина — сила России» проходит при участии представителей местного самоуправления из разных регионов страны.
