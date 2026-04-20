Индия расширила список российских страховщиков для нефтяных танкеров

Индия расширила перечень российских страховых компаний, допущенных к страхованию судов, заходящих в ее порты. Согласно данным Главного управления судоходства Индии, теперь 11 российских страховщиков, не входящих в Международную группу P&I клубов, могут предоставлять услуги покрытия ответственности судовладельцев, тогда как в прошлом месяце их было восемь. Об этом сообщает Bloomberg.
В обновленный список включены «Газпром страхование» и «Росгосстрах», получившие разрешение на предоставление P&I-покрытия до 19 февраля 2027 года. Регистрация компании «Баланс Страхование» действительна до 19 августа 2026 года. Кроме того, продлены разрешения для «Согласия», «Сбербанк страхования», «Югории» и «АСТК Страхование» до 20 февраля 2027 года.
Также продолжают действовать ранее выданные аккредитации для ВСК, «Согаза» и «АльфаСтрахования» до 20 февраля 2030 года, а для «Ингосстраха» — до 20 февраля 2029 года. Помимо российских компаний, Индия разрешила дубайскому Islamic Protection & Indemnity Club предоставлять морское покрытие до 19 февраля 2027 года.
Решение расширить список российских страховщиков проходит на фоне блокады Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана. Военная операция началась 28 февраля 2026 года. После провала переговоров в Исламабаде 11 апреля президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о морской блокаде иранских портов.
Индия является одним из ведущих покупателей российской нефти после 2022 года. Как отмечает The Tribune India, только в июле 2025 года импорт российской нефти в Индию составил 1,6 млн барр. в сутки.
Российские страховщики не являются членами International Group of P&I Clubs — ассоциации, которая обеспечивает покрытие ответственности для примерно 87% мирового тоннажа танкеров.
Поэтому российские компании в основном страхуют суда, перевозящие российскую нефть, так как западные поставщики услуг из-за ужесточения санкций избегают работы с российскими грузами. Страхование является обязательным условием для захода судов в порты и выполнения грузовых операций, поскольку покрывает ответственность перед третьими лицами, включая риски загрязнения и иные требования, связанные с морской деятельностью.
