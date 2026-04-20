Индия расширила список российских страховщиков для нефтяных танкеров

Индия расширила перечень российских страховых компаний, допущенных к страхованию судов, заходящих в ее порты. Согласно данным Главного управления судоходства Индии, теперь 11 российских страховщиков, не входящих в Международную группу P&I клубов, могут предоставлять услуги покрытия ответственности судовладельцев, тогда как в прошлом месяце их было восемь. Об этом сообщает Bloomberg.