Экс-мисс самого статусного бала в Венгрии выдвинута в вице-спикеры страны

На пост спикера парламента Венгрии выдвинута политик и предприниматель Агнеш Форстхоффер, сообщил лидер партии TISZA, выигравшей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр в X.
«Агнеш Форстхоффер выдвинута партией TISZA на пост спикера Национального собрания», — говорится в сообщении Мадьяра.
Форстхоффер — бывшая победительница бала Анны в Балатонфюреде, получившая титул в 1998 году, пишет 24.hu. Это один из самых старых и престижных светских балов Венгрии, по итогам которого из числа юных участниц выбирают «королеву бала».
Форстхоффер — одна из руководителей партии TISZA. С 2025 года занимает пост вице-президента партии, а в 2026 году избрана депутатом Национального собрания Венгрии.
Родилась в 1980 году в Балатонфюреде, имеет экономическое образование (финансы и маркетинг). До прихода в политику работала в бизнесе, в том числе управляла семейной компанией и гостиничным бизнесом, а также занимала должности в туристической отрасли.
