Глава Самары Носков поручил увеличить количество точек сбора шин

В Самаре заработали пять точек для бесплатного приема старых автопокрышек. Их открыли по поручению главы города Ивана Носкова.
«Пункты расположены на улице Товарной, 72 в поселке Зубчаниновка, на улице XXII Партсъезда, 1 г, на улице Грозненской, 8, на улице Пугачевской, 73б, Ставропольской и в доме № 24а во 2 квартале поселка Красная Глинка», — сообщил глава города.
Все они работают без выходных с 08:00 до 20:00. Там принимают использованные камеры и покрышки диаметром до R22,5 от легковых и грузовых машин. Сельхозшины и крупногабаритные шины временно не принимают.
При большом объеме шин можно бесплатно заказать транспорт для вывоза. Эту услугу предоставляет самарское подразделение ПАО «Татнефть». Автосервисам и предприятиям рекомендуют заранее заключить договор на утилизацию. Подробные условия можно узнать на сайте компании или по телефонам: