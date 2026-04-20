Hankyoreh рассказало об отказе США делиться разведданными с Южной Кореей

Южная Корея перестала получать от США разведывательные сводки, касающиеся происходящего на территории КНДР, пишет Hankyoreh.
Издание со ссылкой на высокопоставленного представителя правящей в Республике Корея Демократической партии сообщает, что разведданные с американских спутников не поступают в Сеул уже около недели.
Как пишет издание, в начале текущего месяца Вашингтон выразил недовольство из-за комментария министра по делам объединения Чон Дон Ёна. 6 марта тот во время своего публичного выступления упомянул ядерный объект КНДР в Кусоне. До этого южнокорейские власти никогда его не упоминали, подтверждая наличие у Пхеньяна ядерных объектов только в Ёнбёне и Кангсоне.
Издание отмечает, что для сбора информации о Северной Корее США используют спутники, разведывательные самолеты и системы телекоммуникационного наблюдения. Конкретная информация о местонахождении ядерных объектов на территории КНДР засекречена. Если точное местонахождение этих объектов будет предано огласке, северокорейцы смогут отслеживать соответствующие спутниковые орбиты и сети телекоммуникационного наблюдения, чтобы глушить сигналы, передавать ложные данные и нарушать связь.
«Информация, раскрытая Чоном, является крайне конфиденциальной и важной. Мы предпринимаем дипломатические усилия для решения проблемы», — приводит Hankyoreh слова своего источника.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Северная Корея добилась «очень серьезных» успехов в ядерной программе, в том числе за счет строительства объекта по обогащению урана. В своем выступлении в Сеуле он сообщил, что спутниковыми снимками подтверждается наличие нового объекта в Кансоне, схожего с заводом по обогащению урана. По данным МАГАТЭ, КНДР располагает несколькими десятками боеголовок, отметил Гросси.
В апреле Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск модифицированных тактических баллистических ракет класса «земля — земля» «Хвасонпхо-11ра». За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, а также представители партийного и военного руководства. Всего было запущено пять ракет в сторону цели на расстоянии 136 км.
