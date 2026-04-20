Hankyoreh рассказало об отказе США делиться разведданными с Южной Кореей

Как пишет издание, в начале текущего месяца Вашингтон выразил недовольство из-за комментария министра по делам объединения Чон Дон Ёна. 6 марта тот во время своего публичного выступления упомянул ядерный объект КНДР в Кусоне. До этого южнокорейские власти никогда его не упоминали, подтверждая наличие у Пхеньяна ядерных объектов только в Ёнбёне и Кангсоне.