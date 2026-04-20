Замглавы округа в Херсонской области тяжело ранен при атаке ВСУ

В результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе был тяжело ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Удар беспилотников пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее трех дронов», — написал глава региона в телеграм-канале.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу. Характер ранений Толчеева не уточняется.
Сальдо описал его как человека, который «работает на благо своей земли». «Именно по таким людям целенаправленно бьют [ВСУ]», — заявил он.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.