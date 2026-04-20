Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы округа в Херсонской области тяжело ранен при атаке ВСУ

В результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе был тяжело ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев.

Источник: РБК

В результате атаки БПЛА по Великой Лепетихе был тяжело ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Удар беспилотников пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее трех дронов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу. Характер ранений Толчеева не уточняется.

Сальдо описал его как человека, который «работает на благо своей земли». «Именно по таким людям целенаправленно бьют [ВСУ]», — заявил он.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше