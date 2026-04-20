МИД Беларуси: Минск ожидает коммуникации с Вильнюсом

Таким образом официальный представитель белорусской дипломатии отреагировал на прозвучавшее в Анталье заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что он мечтает о прекрасных отношениях с Беларусью после разрешения всех вопросов.
«Мы приветствуем такое заявление. Беларусь всегда выступала за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации», — сказал белорусский дипломат.
Он также подчеркнул, что Минск полностью готов к конструктивному диалогу. Как ранее сообщалось в СМИ, литовское внешнеполитическое ведомство назначило представителя для взаимодействия с Беларусью. В Минске ожидают диалога, отметил пресс-секретарь ведомства.
«Мы ожидаем коммуникации по этой линии. Рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем вывести двусторонние отношения на тот уровень, о котором говорил господин Будрис», — заключил Варанков.