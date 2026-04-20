Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отсидевший экс-мэр Ярославля Урлашов назвал способ вернуться в политику

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который отсидел 12 лет по делу о взятке, задумался о возвращении к политической деятельности.

Источник: РБК

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который отсидел 12 лет по делу о взятке, задумался о возвращении к политической деятельности. Об этом он заявил в интервью RTVI.

При этом Урлашов подчеркнул, что в настоящее время не имеет права занимать государственную должность в России или избираться.

«Но я поймал себя на мысли, что я могу партию возглавлять. Это не значит, что я собираюсь это делать. Просто это вот чисто как юрист: по-моему, запретов нет», — сказал он.

По словам бывшего мэра, быть политиком — это «быть человеком влияния». Он подчеркнул, что планирует завести телеграм-канал и публиковать там свою авторскую программу. «Куда это выведет, я пока не знаю. Я буду действовать в рамках закона и я буду ожидать то, что скоро произойдет — хорошие перемены», — заключил экс-мэр Ярославля.

Урлашов вышел из колонии в декабре прошлого года после 12 лет заключения. Он был задержан в 2013-м, спустя год после выборов, по обвинению в получении взяток. Вину политик не признал.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.