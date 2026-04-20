Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса.

Источник: РБК

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса.

В ведомстве отметили, что решение агентства воздушного транспорта по отмене рекомендаций для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов в/из ОАЭ было принято с учетом позиции Минтранса и МИДа.

«Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе», — говорится в сообщении.

Транзитные рейсы в аэропорты Ирана могут выполняться с неукоснительным учетом рекомендаций властей Исламской Республики, отметили в Минтрансе.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше