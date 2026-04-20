Le Monde рассказала о новых обвинениях против Маска во Франции

В понедельник, 20 апреля, истекает срок, когда американский предприниматель Илон Маск должен был явиться на допрос в Париж, где власти расследуют обвинения в неправомерных действиях, связанных с его соцсетью X, пишет Le Monde.
Глава французского подразделения по борьбе с киберпреступностью вызвал его на «добровольную встречу» в начале февраля. Дело касается предварительного расследования, начатого в январе 2025 года в отношении возглавляемой им соцсети. Кроме него, на допросы были вызваны около 10 руководителей американской компании, включая бывшего генерального директора платформы Линду Яккарино.
Возможные неявки Маска и Яккарино «не является препятствием для продолжения расследования», пояснили 20 апреля в парижской прокуратуре.
Среди обвинений — распространение материалов с изображением сексуального насилия над детьми и дипфейк-контента. Прокуратура Парижа считает, что платформа намеренно затягивала принятие мер по предотвращению распространения этих изображений. Подразделение по борьбе с киберпреступностью обратилось к X с просьбой предоставить свой алгоритм, чтобы понять, действительно ли платформа намеренно продвигала проблемный контент, однако руководство соцсети отказалось.
В последние месяцы расследование стало интенсивнее, пишет Le Monde. Прокуратура включила в дело новые обвинения, связанные с оспариванием преступлений против человечности. В частности, французские правоохранители обнаружили многочисленные антисемитские сообщения в соцсети и публикации, отрицающие Холокост.
Компания X в свою очередь отрицает какие-либо правонарушения и считает дело «политически мотивированным». 3 февраля, когда следователи провели обыск во французских офисах компании, X осудила эти меры, назвав их «инсценированным рейдом», который «искажает французское законодательство, обходит надлежащую правовую процедуру и ставит под угрозу свободу слова».
В конце марта, после того как прокуратура представила доклад в отношении Маска по поводу возможной манипуляции оценкой стоимости его компании, предприниматель назвал следователей, расследующих деятельность его платформы, «умственно отсталыми».
Тогда же, как пишет Associated Press, парижская прокуратура уведомила Министерство юстиции США и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что ситуация вокруг распространения дипфейков с несовершеннолетними, созданных ИИ-чатом Grok, мог быть преднамеренно спланирован для искусственного завышения стоимости компаний X и xAI в преддверии выхода на фондовый рынок другой компании Маска — SpaceX.
При этом, как сообщает Wall Street Journal, Министерство юстиции США заявило французским правоохранительным органам, что не будет содействовать расследованию деятельности компании X.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.