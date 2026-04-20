Трамп заявил, что ситуация в Ормузском проливе у него под контролем

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что у него «все под контролем» касаемо ситуации в Ормузском проливе, вновь заявил о разочарованности союзниками США.

Источник: AP 2024

«Конечно, я разочарован (союзниками США — ред.). Конечно. Это очень плохо… Но все в порядке, у меня все под контролем», — сказал он в ходе телефонного разговора с журналисткой французского телеканала TF1, отвечая на вопросы по поводу ситуации в Ормузском проливе. Запись разговора опубликовал сам телеканал.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

