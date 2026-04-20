Стали известны подробности телефонного разговора премьеров Беларуси и России

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин провели в понедельник телефонный разговор, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

В ходе разговора главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, включая реализацию совместных инициатив в сфере промышленности, энергетическом секторе, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других сферах.

Речь также шла об укреплении сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ и других многосторонних форматах.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше