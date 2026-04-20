Стали известны подробности телефонного разговора премьеров Беларуси и России

«Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
В ходе разговора главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, включая реализацию совместных инициатив в сфере промышленности, энергетическом секторе, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других сферах.
Речь также шла об укреплении сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ и других многосторонних форматах.