Премьер Словении рассказал о неспособности сформировать правительство

Глава правительства Словении Роберт Голоб заявил, что не может сформировать новую правящую коалицию, что открывает путь к политическому возвращению его соперника-националиста Янеза Янши, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что хотя Голоб и выиграл выборы, но набрал при этом лишь незначительное большинство голосов. За ним следом идет лидер оппозиции Янша, который, как пишет Bloomberg, «восхищается президентом США Дональдом Трампом и является сторонником нелиберальной политики уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».
Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что предоставит мандат на формирование кабинета министров лидеру, который сможет заручиться поддержкой как минимум 46 депутатов. Янша сообщил, что к текущему моменту он не работал над формированием правительства, но был готов сделать это, остаться в оппозиции или объявить досрочные выборы.
«Все три варианта подходят для нас», — приводит Bloomberg заявление Янши журналистам 20 апреля. Издание отмечает, что у президента есть время до 10 мая, чтобы принять решение по поводу дальнейших действий.
Роберт Голоб 23 марта заявил о победе своей партии «Свобода» на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Словении. «Свобода» набрала 28,59% голосов, незначительно опередив Словенскую демократическую партию Янеза Янши, за которую проголосовали 27,99% избирателей.
Незадолго до выборов Голоб призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать сообщения о вмешательстве в выборы в Словении израильской разведывательно-аналитической компании Black Cube. До этого глава словенского МИДа Таня Файон заявила, что «частные израильские разведывательные агентства» действовали в интересах Словенской демократической партии.
