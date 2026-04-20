Экс-редактору Ura.ru запросили пять лет колонии по делу о взятках полиции

Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова по ч.

Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий; до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки), передает «РИА Новости».

По версии следствия, он давал взятки полицейскому — своему дяде Андрею Карпову — за предоставление оперативных сводок. Самого Карпова в прошлом году приговорили к четырем годам условно — с учетом его сотрудничества со следствием — и предписали выплатить штраф.

Защита Аллаярова ранее заявляла, что показания на него дал Карпов.

В апреле обвиняемый в ходе допроса признал вину и отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они предназначены лишь для служебного пользования.

