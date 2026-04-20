Экс-редактору Ura.ru запросили пять лет колонии по делу о взятках полиции

Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий; до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки), передает «РИА Новости».
По версии следствия, он давал взятки полицейскому — своему дяде Андрею Карпову — за предоставление оперативных сводок. Самого Карпова в прошлом году приговорили к четырем годам условно — с учетом его сотрудничества со следствием — и предписали выплатить штраф.
Защита Аллаярова ранее заявляла, что показания на него дал Карпов.
В апреле обвиняемый в ходе допроса признал вину и отметил, что в получаемых документах не было признаков того, что они предназначены лишь для служебного пользования.
