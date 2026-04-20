Суверенный фонд Германии снял запрет на инвестиции в выпуск оружия

Суверенный фонд Германии Kenfo отменил ограничения на инвестиции в производителей вооружений в связи с изменением геополитической ситуации в сфере безопасности, сообщила генеральный директор организации Аня Микуш, ее слова передает Bloomberg.
Теперь фонд сможет инвестировать в акции и облигации оборонных компаний. Ранее Kenfo не имел права вкладываться в ликвидные активы компаний, более 5% выручки которых связано с оборонной деятельностью.
Решение отражает более широкий пересмотр инвестиционных стратегий среди европейских инвесторов, которые на фоне усиления военных рисков начинают рассматривать вложения в оборонную отрасль как допустимые, отмечает Bloomberg. При этом сам фонд не считает такие инвестиции устойчивыми.
«Мы по-прежнему считаем, что вооружение не является устойчивым решением. Но оно стало необходимым из-за изменившейся ситуации в сфере безопасности», — сказала Микуш. По ее словам, на фоне роста оборонных расходов Германии отказ от инвестиций в этот сектор стал бы нецелесообразным для государственного фонда.
Фонд был создан в 2017 году для финансирования долгосрочного хранения радиоактивных отходов после отказа Германии от атомной энергетики. Эта задача остается ключевой, однако инвестиционная стратегия организации теперь расширяется.
Kenfo, управляющий активами на €25,6 млрд, сможет инвестировать в оборонные компании из ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. При этом ограничения сохранятся для производителей спорных видов вооружений, например, таких как кассетные боеприпасы.
Фонд рассчитывает увеличить долю вложений в оборонный сектор к середине года, однако решения о конкретных инвестициях будут принимать внешние управляющие. «Многие акции оборонного сектора сейчас находятся на крайне высоких уровнях оценки», — отметила Микуш.
Ранее The Wall Street Journal обратила внимание на переориентацию промышленности Германии с автомобильного сектора на оборонное производство, что фактически превратило ее в «оружейный завод». Этот курс реализуется на фоне самого продолжительного периода экономической стагнации со времен Второй мировой войны, усиления конкуренции со стороны Китая в вопросе производства автомобилей и падения внешнего спроса на немецкие машины, говорится в статье. В конце прошлого года Washington Post называла Германию «бенефициаром перевооружения» Европы.
В середине апреля Еврокомиссия сообщила, что инвестирует €1,07 млрд в 57 оборонных проектов, которые поддерживают флагманские проекты обороноспособности Европы. К 2026 году в регионе, согласно плану ЕК, должна быть запущена общая программа противовоздушной обороны, а к концу 2027-го полностью готова к работе «Стена дронов».
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призывал ускорить европейские решения в вопросах обороны, поскольку «[президент России Владимир] Путин не будет ждать, пока мы закончим, чтобы проверить нас».
При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет агрессивных намерений по отношению к Европе. «Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — говорил президент Владимир Путин.
