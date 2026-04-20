Экс-мэр Ярославля рассказал о визите Пригожина в колонию

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время визита в колонию строгого режима в городе Рыбинске приказал убрать с плаца бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, который отбывал наказание по делу о получении взятки. Об этом Урлашов сообщил в интервью телеканалу RTVI.
Урлашов отметил, что Пригожин приезжал в колонию в июле 2022 года. По его словам, тогда сотрудники колонии вывели всех заключенных на плац. Однако позднее к экс-мэру Ярославля подошли несколько офицеров и сказали уйти.
«Я же не могу им сопротивляться. Пошел, в дежурку сел. И господин Пригожин по рации спрашивает (это все я прямо сам слышал): “Где Урлашов?” — “Вот он здесь сидит”. — “Пусть идет в казарму и делает там что хочет. Чтобы я его не слышал и не видел”, — сказал он.
Урлашов предположил, что основатель ЧВК «Вагнер» приказал убрать его с плаца, чтобы он не задавал ему вопросов.
«Скорее всего, он думал, что я бы его допрашивал. Он стоял на плацу, и я бы точно с ним начал разговаривать. Я не боюсь никого: ни Пригожина тогда, ни никого другого. Да, я бы, наверное, задавал вопросы, я был настроен так», — объяснил он.
Экс-чиновник заявил, что не согласился бы вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, он отметил, что Пригожин выполнял все данные им обещания, однако разговаривал с людьми «очень жестко, матом, даже с угрозами».
Урлашов был мэром Ярославля с апреля 2012 года. Однако в июле 2013 года его задержали. Сначала Урлашову предъявили обвинение в получении «отката» в размере 14 млн руб., а затем — второй взятки на сумму 30 млн руб.
В 2016 году суд приговорил экс-мэра к 12,5 годам колонии строгого режима. С 2013 по 2016 год Урлашов находился в ярославском СИЗО. После оглашения приговора он отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-2 в Рыбинске, а в сентябре 2022 года был переведен в ИК-1 в Твери. В декабре 2025 года Урлашова освободили из колонии.
