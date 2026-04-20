Глава ФБР пообещал новые аресты по делу о выборах 2020 года

Директор ФБР Каш Патель в эфире программы Sunday Morning Futures заявил, что его ведомство вместе с Министерством юстиции США собрало доказательную базу о нарушениях на выборах президента Соединенных Штатов 2020 года, когда Дональд Трамп уступил Джо Байдену, и пообещал аресты, передает Politico.
«У нас есть вся необходимая информация, мы работаем с нашими прокурорами в Министерстве юстиции под руководством [исполняющего обязанности] генерального прокурора Тодда Бланша, и мы собираемся произвести аресты, и это произойдет, и я обещаю вам, что это произойдет скоро», — сказал Патель.
Он также заявил, что собранные данные подкрепляют утверждения Трампа о манипуляциях на выборах.
Politico пишет, что несколькими днями ранее Минюст возобновил попытки надавить на должностных лиц, ответственных за проведение выборов, а отдел гражданских прав министерства потребовал от члена избирательной комиссии штата Мичиган передать данные о выборах 2024 года администрации Трампа.
Генеральный прокурор и госсекретарь Мичигана отклонили эти требования, указав, что запрос «является попыткой Министерства юстиции использовать ситуацию, чтобы угодить президенту, который не хочет нести ответственность перед избирателями, уставшими от хаоса его администрации», — передает издание.
В августе 2023 года Трампу и 18 его соратникам были предъявлены обвинения в попытке сорвать выборы 2020 года в штате Джорджия. По версии следствия, команда республиканца добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования и требовала от секретаря штата «найти» почти 12 тыс. голосов, чтобы обойти Джо Байдена.
Обвинение, предъявленное всем фигурантам, состояло из 41 пункта, но непосредственно Трампа касались 13. Если бы политика признали виновным по каждому из них, ему грозило бы заключение сроком до 76 с половиной лет.
Однако дело окружного прокурора Джорджии Фани Уиллис, которая инициировала дело против Дональда Трампа, оказалось под угрозой в связи с ее дисквалификацией. Выяснилось, что Уиллис состояла в романтических отношениях со специальным прокурором Натаном Уэйдом, которому было поручено это дело.
Суд постановил, что разбирательство может быть продолжено, если Уиллис или Уэйд уйдут в отставку, что Уэйд сразу же и сделал. В том же месяце судья также снял три пункта обвинения против Трампа. Однако его адвокаты все равно потребовали отстранить Уиллис от расследования за нарушение этических стандартов.
В декабре 2024 года Апелляционный суд Джорджии принял решение отстранить Уиллис и ее подчиненных от процесса. 9 января 2025 года Уиллис подала апелляцию, на время разбирательств судебный процесс был приостановлен.
В ноябре прошлого года прокуратура штата Джорджия прекратила дело против Дональда Трампа и других лиц о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
