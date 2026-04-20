В МИД России назвали одержимость Запада, которая мешает миру на Украине

Запад в своей одержимости нанести России стратегическое поражение препятствуют достижению договоренностей по Украине, заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов в ходе своего выступления на III всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» на площадке наццентра «Россия».
«Русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца, и всячески препятствуют достижению договоренностей, раздувают военную истерию, готовы окончательно пожертвовать благополучием своих народов ради эфемерной цели нанесения России стратегического поражения на поле боя», — сказал Иванов (цитата по «РИА Новости»).
В середине апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что некоторые европейские страны все сильнее вовлекаются в украинский конфликт. «Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликт, в войну вокруг Украины», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что несмотря на предупреждения Москвы, Запад постоянно пересекает «все новые и новые красные линии», в том числе предоставляет Украине свое воздушное пространство и дроны. Он также предостерег западные страны от желания называть Россию «бумажным тигром».
До этого он говорил, что Запад ведет против России не гибридную войну, а прямую и «горячую». По его словам, Запад специально делал из Украины анти-Россию.
В начале года президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. В МИД России декларацию назвали «крайне далеким от мирного урегулирования» документом.
В конце прошлого года Лавров выразил мнение, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам, а последняя «грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом». При этом дипломат отметил, что Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мира и «нацелена на дальнейшее взаимодействие».
