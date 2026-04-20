Число пострадавших при атаке дронов в Туапсе выросло до трех

Врачи доставили в больницу жителя многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода в результате ночной атаки беспилотников в Туапсе.

Источник: РБК

Врачи доставили в больницу жителя многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода в результате ночной атаки беспилотников в Туапсе. Мужчина стал третьим пострадавшим, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Мужчину госпитализировали с отравлением.

В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в морском порту. В результате налета дронов погиб мужчина, еще один человек пострадал.

Обломки дронов также повредили остекление нескольких зданий, в том числе в школе, детском саду, многоквартирном доме, музее и церкви.

