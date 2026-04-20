Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура признала нежелательным Европейский молодежный форум

Форум был основан в 1996 году в Брюсселе. После начала военных действий на Украине организация занимает «откровенно враждебную позицию» по отношению к России, заявила Генпрокуратура.

Источник: РБК

Генпрокуратура признала организацию European Youth Forum (Европейский молодежный форум, включен в реестр иноагентов) нежелательной на территории России.

Как сообщили в ведомстве, форум изначально позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики, но с началом военных действий на Украине показал «откровенно враждебную позицию по отношению к России».

По данным прокуроров, на своих площадках организация «распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию». В ведомстве указали, что из членов форума исключили «Национальный совет молодежных и детских объединений России», который состоял в организации с 2006 года. Кроме того, заявило надзорное ведомство, форум «открыто продвигает» ЛГБТ-движение («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Европейский молодежный форум зарегистрирован в Бельгии, он был основан в 1996 году. Площадка объединяет более 100 организаций в регионе. В числе заявленных целей — предоставление молодежи возможностей «для активного участия в жизни общества, улучшения собственной жизни и защиты своих прав».

Иностранным агентом форум признали в феврале 2026 года. Как заявил Минюст, организация среди прочего распространяла недостоверную информацию о политике властей России и действиях армии.