Генпрокуратура признала нежелательным Европейский молодежный форум

Генпрокуратура признала организацию European Youth Forum (Европейский молодежный форум, включен в реестр иноагентов) нежелательной на территории России.
Как сообщили в ведомстве, форум изначально позиционировал себя как площадку для развития молодежной политики, но с началом военных действий на Украине показал «откровенно враждебную позицию по отношению к России».
По данным прокуроров, на своих площадках организация «распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию». В ведомстве указали, что из членов форума исключили «Национальный совет молодежных и детских объединений России», который состоял в организации с 2006 года. Кроме того, заявило надзорное ведомство, форум «открыто продвигает» ЛГБТ-движение («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Европейский молодежный форум зарегистрирован в Бельгии, он был основан в 1996 году. Площадка объединяет более 100 организаций в регионе. В числе заявленных целей — предоставление молодежи возможностей «для активного участия в жизни общества, улучшения собственной жизни и защиты своих прав».
Иностранным агентом форум признали в феврале 2026 года. Как заявил Минюст, организация среди прочего распространяла недостоверную информацию о политике властей России и действиях армии.