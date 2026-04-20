Как отметил Иванов, этот кризис был спровоцирован Западом с целью сдерживания России.
«Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске», — подчеркнул Иванов в своем выступлении на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Иванов также заявил, что европейские элиты по-прежнему одержимы желанием нанести России стратегическое поражение. По его словам, они препятствуют достижению договорённостей по Украине.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 17 апреля сообщил, что каких-либо конкретных инициатив по украинскому урегулированию на данный момент не наблюдается.