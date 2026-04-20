Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к прямому дипломатическому контакту с руководством Ирана.

Источник: AP 2024

«У меня нет проблем со встречей с ними. Если они хотят встретиться, у меня нет проблем со встречей с ними», — сказал Трамп в интервью газете The New York Post, отметив, что ключевым условием «является отказ от ядерного оружия». «Избавьтесь от ядерного оружия. Это очень просто. Ядерного оружия не будет», — добавил президент.

При этом Трамп отказался уточнить, какие последствия могут ждать Тегеран в случае отказа или срыва переговоров, особенно на фоне приближающегося истечения срока перемирия. «Что ж, я не хочу вдаваться в эти детали с вами. Вы можете себе представить. Ничего приятного не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной эскалации мер, включая захват иранских судов. На вопрос о том, известно ли США, кто именно возглавляет Иран, Трамп ответил: «Мы имеем довольно хорошее представление, и мы думаем, что имеем дело с нужными людьми».

