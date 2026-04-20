Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана

При этом Трамп отказался уточнить, какие последствия могут ждать Тегеран в случае отказа или срыва переговоров, особенно на фоне приближающегося истечения срока перемирия. «Что ж, я не хочу вдаваться в эти детали с вами. Вы можете себе представить. Ничего приятного не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной эскалации мер, включая захват иранских судов. На вопрос о том, известно ли США, кто именно возглавляет Иран, Трамп ответил: «Мы имеем довольно хорошее представление, и мы думаем, что имеем дело с нужными людьми».