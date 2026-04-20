Делегация США вылетела на переговоры с Ираном в Пакистан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Исламабад для подготовки к переговорам с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп, передает New York Post.

Источник: РБК

«Мы должны были провести переговоры. Я полагаю, что на данном этапе никто не играет в игры», — заявил Трамп изданию.

Республиканец отметил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами при условии достижения прорыва в переговорах. По словам Трампа, главным требованием является отказ Ирана от любых попыток создания ядерного оружия.

По данным источников CNN, знакомых с планами делегации США, Вэнс отправится в Пакистан для участия в очередном раунде переговоров с Ираном только во вторник, 21 апреля.

Второй раунд переговоров с Ираном запланирован на среду, 22 апреля, но официальной информации о сроках его проведения пока нет, сообщили CNN представители Белого дома.

Материал дополняется.

