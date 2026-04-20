МИД Германии «принял к сведению» задержание гражданки ФРГ в России

Представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер заявил, что ведомство ознакомилось с сообщениями СМИ о задержании гражданки ФРГ в России, передает Welt.
По его словам, в МИДе «приняли к сведению» эту информацию, но по соображениям конфиденциальности отказались от дальнейших комментариев.
20 апреля ФСБ предотвратила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске, который планировала осуществить гражданка Германии по заданию украинских спецслужб. Ее задержали, также задержан гражданин одной из республик Центральноазиатского региона, который должен был активировать бомбу в рюкзаке женщины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт).
