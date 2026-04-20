МИД Германии «принял к сведению» задержание гражданки ФРГ в России

20 апреля ФСБ предотвратила теракт на объекте правоохранительных органов в Пятигорске, который планировала осуществить гражданка Германии по заданию украинских спецслужб. Ее задержали, также задержан гражданин одной из республик Центральноазиатского региона, который должен был активировать бомбу в рюкзаке женщины.