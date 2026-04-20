В СПЧ увидели в песне «Я люблю Мухаммеда» разжигание вражды

Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую», заявила в ходе круглого стола в Общественной палате член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова, передает корреспондент РБК. По ее мнению, произведение разжигает межконфессиональную вражду. Член СПЧ предложила участникам круглого стола «Ценностное обеспечение культурной политики: механизмы оценки и индексирования качества аудиовизуального контента» по результатам мероприятия «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».
По словам Борововой, возглавляющей Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй», она получает много замечаний по поводу популярного контента «от родительского сообщества, от школьных организаций, вот последние — от православного сообщества». Последнее письмо, сообщила Боровова, было про контент певицы Айрен Коль. «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», — заявила Боровова.
«Негативно высказывается православное, русскоязычное население, особенно его мужская часть, потому что контент там как раз об этом. А люди конфессии мусульманской высказывают положительные отзывы. Почему в голове авторов не уложилось, что это может вызвать абсолютно негативный контекст, — мы можем с вами только догадываться», — сказала член СПЧ.
В припеве песни Айрен Коль такие слова: «Ни Саня, ни Антоха, ни Вася и ни Леха / Ни Степа, ни Колян, ни Рома, ни Иван / Ни у кого из пацанов нет нужного параметра / Ассалам алейкум, я люблю Мухаммеда».
«Правовое поле у нас свободное, словоизъявление свободное, но… — добавила Боровова. — Такой контент дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». Она напомнила, что 2026 год объявлен годом единства народов.
Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала другая представительница СПЧ — Марина Ахмедова, которая написала в своем телеграм-канале, что «разумный человек не станет петь такие слова».
Опасность для подрастающего поколения Ирина Боровова увидела и в других вещах. Так, по ее словам, на последнем совещании Национальной родительской ассоциации рассказали историю о том, как ребенок спросил у мамы, почему у сопроводителя (виртуального ассистента в колонках «Сбера») «Салют» мужское имя, а говорит он женским голосом.
Комментируя ее высказывания, модератор мероприятия, член Общественной палаты Станислав Корякин напомнил, что важно соблюсти баланс между долгосрочной защитой интересов общества и «полным запретительством». «Мы перекроем кислород любому творчеству, креативу, и потеряет смысл вся наша работа, — заметил он. — Экспертная оценка нужна не для того, чтобы выжечь все напалмом и была пустыня, а чтобы из дикого леса был сад».