Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

Источник: РБК

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тисы» Петер Мадьяр выдвинул на пост министра иностранных дел страны Аниту Орбан. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам совещания фракции партии.

Мадьяр отметил, что Орбан уже приняла предложение занять должность.

С 2010 по 2015 год Анита Орбан работала в МИД Венгрии. Она курировала вопросы, связанные с энергетической безопасностью страны. Позднее Орбан стала советником партии «Тиса» по внешнеполитическим вопросам.

Всего на пресс-конференции Мадьяр объявил имена семи министров. На должность министра финансов он выдвинул Андраша Кармана, министра экономики и энергетики — Иштвана Капитани, министра здравоохранения — Жолт Хегедуш, министра обороны — Ромулуша Русин-Сзенди. Также министром, ответственным за среду обитания, станет Ласло Гайдос, а Министерство сельского хозяйства возглавит Сабольч Бона.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После обработки 100% бюллетеней «Тиса» Мадьяра получила 141 место, тогда как ФИДЕС Виктора Орбана — 52 мандата.

Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии 16 лет, назвал поражение на выборах «шоком» и признал, что ФИДЕС нуждается в «полной реорганизации». Созыв парламента в новом составе запланирован на начало мая.

