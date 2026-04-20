Трамп рассказал, к чему свелась повестка переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что повестка переговоров Вашингтона и Тегерана свелась к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия.

Источник: AP 2024

«Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. И это довольно простой вопрос, если разобраться. На этом все», — сказал Трамп в интервью телеканалу PBS.

Он также заявил, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.

«Я не знаю. Они должны были быть там. Мы согласились быть там, хотя они говорят, что мы этого не делали. Но нет, все было подстроено заранее. И мы посмотрим, будут они там или нет. Если их там не будет, это тоже нормально», — ответил он на вопрос о том, участвует ли Иран в переговорах.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше