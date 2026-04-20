Радий Хабиров рассказал о технопарке «Бекабад» в Ташкентской области.

«Проект технопарка мы презентовали первому заместителю председателя Правительства России Денису Мантурову и заместителю Премьер-министра Узбекистана Жамшиду Ходжаеву, — сообщил Радий Хабиров — Сегодня они посетили стенд Башкортостана на выставке “Иннопром. Центральная Азия”. Мы видим, что наши предприятия проявляют живой интерес к этому проекту. Уже есть потенциальные инвесторы, среди них — такие крупные компании, как “Буринтех”, Уральский пружинный завод и другие. Сегодня на стенде республики руководители этих предприятий подписали соглашения, которые позволят продолжить работу в рамках будущего технопарка. Еще несколько соглашений, заключенных сегодня на стенде нашей республики, касаются развития совместных проектов уже на территории Башкортостана. Продолжаем держать курс на глубокую промышленную кооперацию».