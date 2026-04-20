Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таллин счел необоснованным заявление Зеленского о «нападении России»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что с начала военной операции в 2022 году Украина неоднократно намекала, что она может быть «не единственной атакованной страной», однако высказывания президента Владимира Зеленского о намерении России напасть на Эстонию не имеют оснований.

Источник: РБК

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что с начала военной операции в 2022 году Украина неоднократно намекала, что она может быть «не единственной атакованной страной», однако высказывания президента Владимира Зеленского о намерении России напасть на Эстонию не имеют оснований.

Ранее Зеленский заявил, что ограничения связи в России могут быть связаны с мобилизацией для нападения на страны Балтии.

Комментируя это, Цахкна отметил, что заявление не соответствует эстонским разведданным.

«Мы не наблюдаем, чтобы Россия концентрировала свои силы или каким-либо образом готовилась к военному нападению на НАТО или же страны Балтии; скорее, все наоборот», — сказал Цахкна в эфире ERR.

Россия не собирается воевать с Европой, подобные предположения являются «ложью» и «бредом», заявлял президент России Владимир Путин. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не видит логики в формулировках европейских политиков о необходимости быть готовыми к «войне с Россией». «Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями “нанесения поражения”, но им по-прежнему неймется», — сказал он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше