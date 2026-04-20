МИД Чехии выразил протест послу России из-за списка производителей дронов

Министерство иностранных дел Чехии заявило протест послу России Александру Змеевскому, дипломат был вызван в ведомство 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба чешского МИД.
Решение о вызове посла на прошлой неделе принял глава внешнеполитического ведомства Петр Мацинка. Причиной встречи в министерстве назвали пост зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а также публикацию российского Минобороны о европейских производителях дронов.
Прага заявила, что подобная риторика в отношении Чешской Республики, ее организаций и союзников абсолютно недопустима. «Все формы помощи, которые Чешская Республика предоставляет Украине, имеют под собой прочную основу в международном праве», — заявили в чешском внешнеполитическом ведомстве.
Минобороны России 15 апреля опубликовало список европейских производителей дронов и комплектующих для Украины. В перечень попали две структуры, работающие в Чехии: пражский филиал украинской компании DeVIRo и компания PBS, производящая турбинные двигатели для беспилотников.
Позднее Медведев прокомментировал эту публикацию в своем аккаунте в X. «Заявление Министерства обороны следует понимать буквально: список европейских объектов, производящих дроны и другое оборудование, — это список потенциальных целей для Вооруженных сил», — написал он. Он также пригрозил, что скорость реализации таких ударов будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступает против поставок оружия Украине.