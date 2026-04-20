Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану «множеством бомб» после истечения перемирия

Источник: РБК

На Иран обрушится «множество бомб», если после истечения перемирия странам не удастся достигнуть соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS.

20 апреля в Пакистан должны прибыть делегации обеих стран для второго раунда переговоров. Отвечая на вопрос о том, каких результатов он ждет, Трамп заявил: «Никакого ядерного оружия. Все очень просто. Иран не может обладать ядерным оружием». «Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. И это довольно простой вопрос, если разобраться. На этом все», — добавил республиканец.

В своем посте в Truth Social Трамп написал, что Израиль не уговаривал его начать войну с Ираном, а события 7 октября 2023 года, когда на Израиль напал ХАМАС, лишь убедили его, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Временное перемирие было заключено между Вашингтоном и Тегераном 8 апреля, его срок истекает 21 апреля.

Материал дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше