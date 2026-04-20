Как ловили педофила Электрика, душившего детей

«Девочка, открой — это электрик пришел, мне счётчики проверить надо», — говорил 24-летний Андрей Селезнёв. Он следил за будущими жертвами и знал, что ребёнок дома один без родителей. Когда методы уговоров не срабатывали, душегуб проникал в квартиры через окно и балконы.
Селезнёв по прозвищу Электрик в 90-е годы наводил ужас на жителей Ростовской и Астраханской областей. На счету преступника 26 эпизодов: грабежи, кражи, разбойные нападения. 11 из них сопровождались изнасилованиями несовершеннолетних. Осидев 11 лет, он уже давно вышел на свободу и теперь скрывается где-то среди простых жителей. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Что-то переклинило».
Селезнёв родился в 1974 году в Астрахани, был третьим ребёнком в семье. Отец вспоминал сына как «доброго, внимательного, трудолюбивого». В начальной школе Андрей учился хорошо, но к восьмому классу интерес к знаниям угас.
Попытка получить профессию часового мастера провалилась: попался на квартирной краже и был осуждён на три года лагерей. После условно-досрочного освобождения Селезнёв ушёл в армию. Вернувшись в 1994 году, переехал в Шахты к отцу. Казалось, жизнь могла наладиться: мужчина прошёл курсы водителей ДОСААФ, строил планы на свадьбу. Но работа так и не нашлась.
А через месяц после возвращения из армии «что-то переклинило», как признавался позже сам Селезнёв. Первой жертвой стал мальчик 10−12 лет, которого маньяк заманил в подвал под предлогом помощи с ящиком и изнасиловал.
О преступлениях Селезнёва и о ходе следствия подробно написано в книге «Прокуратура Ростовской области на рубеже веков». Там говорится что преступник выработал чёткий алгоритм охоты. Он наблюдал за детьми на улице, если школьник вертел в руках ключ от квартиры, то следовал за ним и смотрел, открывает ли он сам замок.
Злоумышленник запоминал адрес, возвращался через некоторое время и звонил в дверь: «Электрослужба, проверю показания». Доверчивый ребёнок впускал незнакомца и оказывался в ловушке.
Селезнёв не всегда искал ценности сам. Иногда он, сдавив тонкую детскую шею своей ручищей, заставлял жертву показывать, где родители прячут деньги и украшения. Это добавляло преступлениям особой жестокости: жертва становилась невольным соучастником ограбления собственного дома.
Финансовая «выгода» от нападений варьировалась: иногда «Электрик» уходил с добычей на 5−10 млн рублей, иногда — с парой серёжек и бижутерией. Следователи отмечали: сложно сказать, что было первично — корысть или насилие. Сам Селезнёв признавался: во время ограбления у него возникало неконтролируемое возбуждение, и тогда грабёж перерастал в нечто гораздо более страшное.
Побег из милиции.
В марте 1995 года Электрика задержали в Шахтах.
«По звонку до смерти напуганной маленькой девочки на ноги были подняты все близлежащие райотделы милиции. И вот удача: в одном из рейсовых автобусов при въезде в г. Шахты были задержаны двое молодых людей, среди которых оказался и “Электрик”», — написано в уже упомянутой книге.
Преступника арестовали, но оставили без присмотра. Воспользовавшись беспечностью сотрудников, Селезнёв избавился от награбленного прямо в милицейской машине и сбежал по дороге в отдел.
Оперативную работу по делу Электрика возглавила старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР ГУВД Ростовской области подполковник милиции Татьяна Мацнева. Как отмечено в книге «Прокуратура Ростовской области на рубеже веков», работа шла кропотливая: анализ сотен уголовных дел, составление психо-портрета, отработка тысяч ориентировок.
Летом 1995 года ниточка привела в Астрахань: там зафиксировали серию нападений с идентичным сценарием. Селезнёв, испугавшись задержания в Шахтах, решил «залечь на дно» в родном городе. Но ненадолго: уже через девять дней после побега он совершил новое нападение — с той же холодной методичностью, с теми же последствиями для жертв.
Поймать его удалось только 12 ноября 1996 года. К тому моменту Электрикопять вернулся в город Шахты. Его взяли по ориентировке на остановке «Центральный рынок». На этот раз сбежать не получилось.
Обыски у родственников и знакомых Селезнёва принесли ошеломляющие результаты. Вещи, похищенные два года назад, всплывали одна за другой: «видик», сувенирная бутылка из-под дорогого алкоголя, редкий японский магнитофон.
В ходе следствия педофил вёл себя уверенно, порой даже вызывюще.
«Я не жалею о том, что произошло. Что вы имеете за свою зарплату? А я хотел — в ресторан шёл, хотел — в сауну», — цитирует преступника газета «Милицейские ведомости Дона».
16 февраля 1999 года Ростовский областной суд вынес приговор: Андрей Селезнёв получил 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым: он отдавал отчёт в своих действиях и мог ими руководить.
Сейчас педофил уже на свободе. Однажды его показали в эфире федерального канала, там, в программе «Чистосердечное признание», уже отбывший срок Селезнёв попросил прощения у жертв и их родных. По некоторым данным, в 2015 году он устроился работать таксистом в Ростове. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.