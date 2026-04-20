Мадьяр: в новом правительстве Венгрии будет 16 министерств

Лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил, что правительство станет однопартийным и будет состоять из шестнадцати ведомств — на пять больше, чем сейчас.

Источник: Reuters

«В новом венгерском правительстве будет 16 министерств», — цитирует его РИА Новости.

Мадьяр уже назвал имена некоторых будущих министров. Минфин возглавит Андраш Карман, а новое министерство природоохраны — директор зоопарка города Ньиредьхазы Ласло Гайдош. Ранее политик уже сообщал, что пост главы Минобороны займёт экс-глава генштаба Ромулус Русин-Сенди, Минздрав — Жолт Хегедюш, а Минэкономики и энергетики — Иштван Капитань.

Ранее Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии.

