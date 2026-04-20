Мадьяр: в новом правительстве Венгрии будет 16 министерств

«В новом венгерском правительстве будет 16 министерств», — цитирует его РИА Новости.
Мадьяр уже назвал имена некоторых будущих министров. Минфин возглавит Андраш Карман, а новое министерство природоохраны — директор зоопарка города Ньиредьхазы Ласло Гайдош. Ранее политик уже сообщал, что пост главы Минобороны займёт экс-глава генштаба Ромулус Русин-Сенди, Минздрав — Жолт Хегедюш, а Минэкономики и энергетики — Иштван Капитань.
Ранее Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии.
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.