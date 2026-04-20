МИД ФРГ вызвал посла России из-за публикации данных о дронах для ВСУ

МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны России адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети X.
«Прямые угрозы России в адрес целей в Германии — попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: нас не запугать», — говорится в сообщении.
Ранее МИД Чехии выразил протест послу России из-за этого списка.
На прошлой неделе Минобороны России раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд ВСУ, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие. По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше и Чехии, а в Германии — как сами беспилотники, так и детали для них. В ведомстве сообщили, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя публикацию, заявил, что этот перечень стоит воспринимать как список потенциальных целей для российской армии. «Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий», — написал он в X.
Россия неоднократно осуждала военную помощь Киеву, указывая, что она лишь затягивает конфликт, а также критиковала европейские страны за милитаризацию.
