МИД ФРГ вызвал посла России из-за публикации данных о дронах для ВСУ

На прошлой неделе Минобороны России раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд ВСУ, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие. По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше и Чехии, а в Германии — как сами беспилотники, так и детали для них. В ведомстве сообщили, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».