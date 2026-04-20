Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу

БЕРЛИН, 20 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против возможной военной операции США в отношении Кубы, указав на отсутствие оснований для интервенции.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США могут «заглянуть» на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.

«Нет никаких очевидных оснований для вторжения на Кубу. Несмотря на все проблемы, с которыми эта страна сталкивается во внутренней политике при коммунистическом режиме, Куба не представляет никакой видимой угрозы для третьих стран за ее пределами», — заявил Мерц на пресс-конференции в Ганновере. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Он подчеркнул, что расхождения во взглядах на устройство политических систем также не является поводом для военной интервенции.

«Обороноспособность не означает права на военную интервенцию в других государствах, если политические системы там не соответствуют представлениям других», — указал Мерц.

При этом он выразил сомнение в том, что США действительно решатся на военную операцию против Кубы.

«Думаю, что в данный момент у Соединенных Штатов Америки также нет повода начинать такую операцию», — заключил Мерц.

Ранее в Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют «ряд действий» и готовы выполнить приказы президента Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше