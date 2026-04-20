Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу

«Нет никаких очевидных оснований для вторжения на Кубу. Несмотря на все проблемы, с которыми эта страна сталкивается во внутренней политике при коммунистическом режиме, Куба не представляет никакой видимой угрозы для третьих стран за ее пределами», — заявил Мерц на пресс-конференции в Ганновере. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Он подчеркнул, что расхождения во взглядах на устройство политических систем также не является поводом для военной интервенции.
«Обороноспособность не означает права на военную интервенцию в других государствах, если политические системы там не соответствуют представлениям других», — указал Мерц.
При этом он выразил сомнение в том, что США действительно решатся на военную операцию против Кубы.
«Думаю, что в данный момент у Соединенных Штатов Америки также нет повода начинать такую операцию», — заключил Мерц.
Ранее в Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют «ряд действий» и готовы выполнить приказы президента Трампа.