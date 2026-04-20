Российский посол оценил роль Пакистана в переговорах между США и Ираном

Россия не выступает прямым посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, однако прилагает максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в Пакистане Альберт Хорев.
По словам дипломата, с самого начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном Москва настаивает на незамедлительном прекращении враждебных действий. Особую озабоченность российской стороны вызывают удары, наносящие ущерб гражданской инфраструктуре стран Персидского залива. В целях деэскалации конфликта Москва поддерживает постоянные контакты как с самим Ираном, так и с Бахрейном, Египтом, Ираком, Катаром, ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Турцией.
При этом Альберт Хорев отдельно отметил дипломатические усилия Исламабада. «Россия высоко ценит позитивную роль Исламабада в предоставлении площадки и создании атмосферы для ирано-американских переговоров», — подчеркнул посол и выразил надежду, что стороны проявят ответственность и смогут выработать формат долгосрочного урегулирования.
Как отмечает издание, перспективы продолжения мирного диалога пока остаются неопределенными. 19 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку американской делегации на переговоры в Исламабад. Однако в Тегеране до сих пор не подтвердили готовность к проведению второго раунда, обвиняя Вашингтон в нарушении ранее достигнутых договоренностей.