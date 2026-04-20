Российский посол оценил роль Пакистана в переговорах между США и Ираном

Россия не выступает прямым посредником между Вашингтоном и Тегераном, но прилагает максимум дипломатических усилий для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Россия не выступает прямым посредником в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, однако прилагает максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в Пакистане Альберт Хорев.

По словам дипломата, с самого начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном Москва настаивает на незамедлительном прекращении враждебных действий. Особую озабоченность российской стороны вызывают удары, наносящие ущерб гражданской инфраструктуре стран Персидского залива. В целях деэскалации конфликта Москва поддерживает постоянные контакты как с самим Ираном, так и с Бахрейном, Египтом, Ираком, Катаром, ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Турцией.

При этом Альберт Хорев отдельно отметил дипломатические усилия Исламабада. «Россия высоко ценит позитивную роль Исламабада в предоставлении площадки и создании атмосферы для ирано-американских переговоров», — подчеркнул посол и выразил надежду, что стороны проявят ответственность и смогут выработать формат долгосрочного урегулирования.

Как отмечает издание, перспективы продолжения мирного диалога пока остаются неопределенными. 19 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку американской делегации на переговоры в Исламабад. Однако в Тегеране до сих пор не подтвердили готовность к проведению второго раунда, обвиняя Вашингтон в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
