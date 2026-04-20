Российский посол оценил роль Пакистана в переговорах между США и Ираном

По словам дипломата, с самого начала вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном Москва настаивает на незамедлительном прекращении враждебных действий. Особую озабоченность российской стороны вызывают удары, наносящие ущерб гражданской инфраструктуре стран Персидского залива. В целях деэскалации конфликта Москва поддерживает постоянные контакты как с самим Ираном, так и с Бахрейном, Египтом, Ираком, Катаром, ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией и Турцией.