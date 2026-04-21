Побег от фермеров и вирусный позор: в Новосибирской области уволен глава Минсельхоза Шинделов

Накопившиеся претензии: от бюрократии до эпидемии.
Официальным поводом для отставки, объявленной на оперативном совещании, губернатор назвал «накопившиеся сигналы и претензии». Среди ключевых провалов ведомства:
Срывы в господдержке: неоперативное доведение субсидий до сельхозпроизводителей в критический посевной период.
Застой в развитии села: срывы программ по комплексному развитию сельских территорий.
Крах ветеринарной безопасности: под руководством Шинделова область впервые за долгие годы допустила проникновение и вспышку опасных карантинных заболеваний животных.
«Блок, за который отвечает Андрей Викторович, критически важный, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода», — подчеркнул Травников, отметив, что преемник будет согласован уже в ближайший четверг.
Вирусный позор и «слава» на всю страну.
Отставка не стала неожиданностью. За неполные два года на посту Шинделов успел стать героем скандальных публикаций. В марте 2026 года соцсети облетело видео, на котором министр, столкнувшись в коридоре с фермершей Светланой Паниной, требующей документы об изъятии скота, развернулся и буквально убежал от неё, бросив на ходу: «Я не лишал [вас хозяйства]».
Этот эпизод стал символом отношения чиновника к проблемам людей. Ситуацию жёстко раскритиковал даже режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе. «Новосибирская область благодаря нашему министру прославилась на всю Россию», — констатировал депутат Константин Терещенко.
Кадровый вопрос и бунт депутатов.
Компетентность самого Шинделова, ранее преподававшего в аграрном университете, и его команды не раз ставилась под сомнение. «Два его зама — женщины, которые к сельскому хозяйству тоже никакого отношения не имеют, ни душой, ни профессионализмом», — заявлял тот же Терещенко на заседании аграрного комитета.
Апогеем конфликта стало решение депутатов Заксобрания. Накануне отставки они единогласно инициировали поправки в Устав области, чтобы в будущем кандидатура министра сельского хозяйства в обязательном порядке согласовывалась с региональным парламентом. Это беспрецедентный шаг, демонстрирующий глубину кризиса доверия.