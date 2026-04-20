Нетаньяху осудил разрушение бойцом ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в Ливане

Израиль поддерживает ценности терпимости и взаимного уважения между евреями и верующими всех вероисповеданий, написал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в соцсети X после того, как военный ЦАХАЛ разбил статую Иисуса в Ливане.
Ранее в интернете появились кадры, на которых солдат в израильской форме разбивает статую Иисуса Христа. По данным Jerusalem Post, инцидент произошел в маронитской деревне Дебель на юге Ливана.
По словам премьера, он, как и подавляющее большинство израильтян, был ошеломлен, узнав о повреждении статуи. «Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Военные власти проводят уголовное расследование по этому факту и примут соответствующие суровые дисциплинарные меры в отношении нарушителя», — заявил Нетаньяху.
Он написал также, что Израиль — единственная страна Ближнего Востока, «где численность христианского населения и уровень жизни растут». «Мы выражаем сожаление в связи с этим инцидентом и в связи с любыми страданиями, которые он причинил верующим в Ливане и во всем мире», — резюмировал премьер-министр Израиля.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что разрушение солдатом ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в Ливане является постыдным поступком, противоречащим ценностям Израиля. «Израиль — страна, которая уважает различные религии и их священные символы и поддерживает терпимость и уважение между верующими. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — сказал он.
В ночь на 17 апреля в силу вступило соглашение Израиля и Ливана о десятидневном прекращении огня. В первый же день перемирия ливанское агентство NNA сообщило, что ЦАХАЛ продолжает обстрел городов на юге Ливана. За день до перемирия Биньямин Нетаньяху потребовал сохранить присутствие израильских военных в новой «зоне безопасности» на юге страны.
