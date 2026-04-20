Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине незаконно растратили более $18 млн, выделенных на дроны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госфинмониторинг Украины выявил схему растраты бюджетных средств на более $18 млн, выделенных на закупку беспилотников для армии. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Источник: Reuters

«Речь идет о более 800 млн гривен ($18,2 млн), направленных на счета фирм-прокладок, которые далее за короткое время расходились по нескольким направлениям: массовые выплаты на физлиц, в частности дропов, переводы на компании-посредники, привлеченные к импортным операциям и прогон через компании с признаками конвертационного центра. Фактически речь идет о схеме, через которую средства на нужды обороны распылялись через фирмы-прокладки, дропы и фиктивный импорт», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Отмечается, что указанные действия препятствовали деятельности ВСУ, а материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку дронов для ВСУ, в связи с чем у Владимира Зеленского пройдет совещание.