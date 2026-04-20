На Украине незаконно растратили более $18 млн, выделенных на дроны

«Речь идет о более 800 млн гривен ($18,2 млн), направленных на счета фирм-прокладок, которые далее за короткое время расходились по нескольким направлениям: массовые выплаты на физлиц, в частности дропов, переводы на компании-посредники, привлеченные к импортным операциям и прогон через компании с признаками конвертационного центра. Фактически речь идет о схеме, через которую средства на нужды обороны распылялись через фирмы-прокладки, дропы и фиктивный импорт», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Отмечается, что указанные действия препятствовали деятельности ВСУ, а материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку дронов для ВСУ, в связи с чем у Владимира Зеленского пройдет совещание.