Глава ФБР пообещал засудить The Atlantic за материал о его пьянстве

«Хотите атаковать меня лично? Приходите, увидимся в суде», — заявил Патель, обращаясь к The Atlantic. На уточнение ведущей, собирается ли глава ФБР предъявить иск журналу, он ответил: «Конечно».
По словам Пателя, материал The Atlantic показывает, что на своем посту он достиг серьезных результатов. «Если “мафия фейковых новостей” нападает на тебя с необоснованными обвинениями, значит ты не выполняешь свою работу правильно», — отметил он.
Директор ФБР также заявил, что под его руководством бюро за прошлый год добилось лучших результатов за свою историю США.
17 апреля The Atlantic написал со ссылкой на источники в Белом доме, что за Пателем замечают чрезмерное употребление алкоголя. Чиновники сообщили журналу, что проблемы Пателя со спиртным волнуют администрацию президента США.
По словам источников, глава ФБР обеспокоен, что его могут снять с должности, как это недавно произошло с генпрокурором США Пэмом Бонди. В ответ на запрос The Atlantic бюро назвало информацию ложью и посоветовало журналу «взять в суд чековую книжку».
Патель не единственный высокопоставленный чиновник из администрации президента Дональда Трампа, которого подозревают в употреблении спиртного. В январе сенатор Джек Рид получил опубликовал результаты допроса ФБР бывшей жены главы Минобороны США Пита Хегсета, который прошел перед его назначением на должность. Женщина рассказала, что Хэгесет в период брака неоднократно злоупотреблял алкоголем, из-за чего вел себя неадекватно Это заставляло членов его семьи опасаться за свою безопасность.
