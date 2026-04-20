В Калининграде планируют провести Парад Победы 9 мая

«По традиции военный парад, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, 9 мая состоится на главной площади Калининграда. Информация о датах и времени проведения репетиций парада будет сообщена дополнительно. Коллегиальным решением совещания не состоится шествие “Бессмертного полка” к монументу 1200 воинам-гвардейцам. Жители смогут присоединиться к всероссийской акции в иных форматах. О них проинформирует региональный штаб “Бессмертного полка России” в Калининградской области», — уточняется в сообщении.