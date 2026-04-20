Telegraph узнал о «преемнике Орбана» и «кошмаре для ЕС»

Газета подчеркивает, что Радев в некотором роде «готовится занять место» проигравшего на выборах в Венгрии Виктора Орбана — выступает против военной помощи Украине и призывает к укреплению связей с Москвой, а также против вступления Болгарии в еврозону и подписания соглашения о безопасности с Украиной. В то же время ему, возможно, предстоит формировать правительство с коалиционными партнерами, что может ограничить влияние и смягчить пророссийский курс.
«В случае избрания Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать санкции ЕС в отношении Кремля, как это делал Орбан», — говорится в статье.
На парламентских выборах в Болгарии по итогам подсчета голосов больше всех набрала партия «Прогрессивная Болгария» Радева — 44,594%. Правящая коалиция ГЕРБ-СДС заняла второе место с 13,387%. ГЕРБ возглавляет Бойко Борисов, трижды занимавший пост премьер-министра и подавший в отставку в 2021 году после массовых антикоррупционных демонстраций.
