Мадьяр призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о необходимости возобновления поставок по «Дружбе», несмотря на сопротивление Украины. Политик напомнил Киеву, что происходящее не является «игрой».

Источник: РБК

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить политику шантажа и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», если он готов к поставкам, сообщает Telex.

«Это не игра», — заявил Мадьяр, комментируя ситуацию вокруг «Дружбы». Он также отметил, что не знаком с Зеленским, но Венгрия и ЕС не потерпят шантажа.

«Это все равно что быть приглашенным на ужин, и я приму это, а потом начну шантажировать его: если это будет не лечо, я сделаю то-то и то-то», — охарактеризовал поведение Украины Мадьяр.

Ранее Мадьяр не исключил, что поставки могут возобновиться уже на этой неделе.

Орбан накануне говорил, что поставки по нефтепроводу могут возобновиться с понедельника, если, по условию Киева, Венгрия снимет вето на выделение Киеву кредита от Евросоюза в размере €90 млрд.

Транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию прекратился в начале года. Киев назвал причиной повреждение трубопровода и ремонт, но Будапешт и Братислава заявили, что Украина не пустила их инспекторов.

В марте ЕС предложил техническую помощь для ремонта и Киев согласился. Зеленский пообещал завершить ремонт к концу апреля.

Москва обвиняет украинские власти в сознательной блокировке транзита. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что остановка прокачки «угрожает энергетической безопасности не только Словакии и Венгрии, но и всей Европы». При этом она подчеркнула, что Еврокомиссия не только воздерживается от критики Киева, но и «цинично закрывает глаза» на риски для бесперебойности поставок в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже охарактеризовал действия Киева как «шантаж», подчеркнув, что речь идет о «преднамеренной блокировке поставок».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы): венгерская оппозиция, которая смогла победить на выборах
Партия «Тиса» — одна из самых обсуждаемых политических сил в современной Венгрии. Она позиционирует себя как оппозиционное движение и делает ставку на обновление политической системы на фоне кризиса доверия к власти. Партия уважения и свободы победила на парламентских выборах 2026 года: собрали главное о ней на сегодня.
Читать дальше