Мадьяр призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить политику шантажа и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», если он готов к поставкам, сообщает Telex.
«Это не игра», — заявил Мадьяр, комментируя ситуацию вокруг «Дружбы». Он также отметил, что не знаком с Зеленским, но Венгрия и ЕС не потерпят шантажа.
«Это все равно что быть приглашенным на ужин, и я приму это, а потом начну шантажировать его: если это будет не лечо, я сделаю то-то и то-то», — охарактеризовал поведение Украины Мадьяр.
Ранее Мадьяр не исключил, что поставки могут возобновиться уже на этой неделе.
Орбан накануне говорил, что поставки по нефтепроводу могут возобновиться с понедельника, если, по условию Киева, Венгрия снимет вето на выделение Киеву кредита от Евросоюза в размере €90 млрд.
В марте ЕС предложил техническую помощь для ремонта и Киев согласился. Зеленский пообещал завершить ремонт к концу апреля.
Москва обвиняет украинские власти в сознательной блокировке транзита. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что остановка прокачки «угрожает энергетической безопасности не только Словакии и Венгрии, но и всей Европы». При этом она подчеркнула, что Еврокомиссия не только воздерживается от критики Киева, но и «цинично закрывает глаза» на риски для бесперебойности поставок в ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже охарактеризовал действия Киева как «шантаж», подчеркнув, что речь идет о «преднамеренной блокировке поставок».
