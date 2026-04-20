В Пятигорске суд арестовал двоих подозреваемых в попытке взорвать здание

Суд отправил в СИЗО двоих подозреваемых в попытке взорвать здание силового ведомства в Пятигорске, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они пробудут под арестом до 17 июня.
Утром 20 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданки Германии и ее сообщника. Силовики нашли у женщины в рюкзаке взрывное устройство. По версии следствия, она вместе с сообщником намеревалась устроить взрыв на объекте правоохранительных органов по заданию украинских спецслужб.
На допросе мужчина признал свою вину. Он рассказал, что приехал в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года мужчина познакомился в интернете с представителем организации «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в России), а затем присягнул ей на верность. По приказу он приехал в Пятигорск, чтобы взорвать смертницу с бомбой в рюкзаке.
Женщина приехала в Россию в 2022 году. В апреле 2026 года с ней связался человек «с выраженным украинским акцентом» и предложил высокооплачиваемую работу. Женщина согласилась. 9 апреля куратор поручил ей доставить сумку с взрывным устройством на один из объектов правоохранительных органов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России — покушение на совершение террористического акта организованной группой лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
