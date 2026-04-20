Посол Мексики рассказал в МИД России об опросе удерживаемой россиянки

Девушка находится под опекой государственной системы соцпомощи в Мексике с 2023 года, сейчас она в специализированном учреждении Генпрокуратуры страны по делам семьи и детей. Мать Кристины, преподаватель мексиканского университета Марина Романова, обвинила приют в «похищении» и исчезновении дочери. По ее словам, сотрудники мексиканской системы защиты семьи (DIFEM) в октябре 2023 года посадили ее дочь в микроавтобус с символикой ведомства и увезли в неизвестном направлении. Перед похищением, по словам матери, девочку уговаривали сбежать.