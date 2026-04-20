Посол Мексики рассказал в МИД России об опросе удерживаемой россиянки

«Обратили внимание собеседника на обязательства мексиканской стороны по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1978 года беспрепятственно предоставлять свободное общение уполномоченных представителей российского государства со своими гражданами, что в данном случае не было обеспечено», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.
В МИДе отметили, что оформленное соответствующим протоколом пожелание девушки возлагает на мексиканских партнеров повышенную ответственность за ее безопасность и здоровье до и после достижения ею совершеннолетия.
Ситуация будет находиться на контроле министерства совместно с российскими правозащитными и общественными организациями, говорится в сообщении МИДа.
В пятницу, 17 апреля, российские дипломаты смогли встретиться с Кристиной Романовой впервые с лета 2025 года, когда девушка просила оказать ей содействие в возвращении на родину. Как сообщили в дипмиссии, консульский доступ к россиянке не предоставлялся.
Девушка находится под опекой государственной системы соцпомощи в Мексике с 2023 года, сейчас она в специализированном учреждении Генпрокуратуры страны по делам семьи и детей. Мать Кристины, преподаватель мексиканского университета Марина Романова, обвинила приют в «похищении» и исчезновении дочери. По ее словам, сотрудники мексиканской системы защиты семьи (DIFEM) в октябре 2023 года посадили ее дочь в микроавтобус с символикой ведомства и увезли в неизвестном направлении. Перед похищением, по словам матери, девочку уговаривали сбежать.
По словам заведующего консульским отделом российского посольства в Мексике Якова Федорова, удержание 17-летней россиянки не имеет под собой законных оснований. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство использует все дипломатические возможности для возвращения девушки. По этому поводу МИД также вызывал посла Мексики.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.