Посла Мексики вызвали в МИД России из-за удержания россиянки

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульского доступа с августа 2025 года. Все обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания.