Российские бомбардировщики совершили полет над нейтральными водами Балтики

«Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил, а продолжительность полета составила более четырех часов.
«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей», — добавили в ведомстве.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.